Рядом со свердловским правительством ночью заметили флаги Украины

Рядом со зданием Правительства Свердловской области в Екатеринбурге заметили флаги УкраиныФото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Прошедшей ночью в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, появились рисунки украинского флага и экстремистские надписи. Неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Проходил сегодня по самому центру города, по набережной у Драмтеатра. Там кто-то нарисовал украинские флаги и запрещенные лозунги на знаменитом каменном шаре, который постоянно становится арт-объектом. Причем вчера вечером еще ничего не было, значит вандалы действовали ночью», — рассказал читатель URA.RU.
В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что знают о рисунках украинских флагов. «Их будут отмывать», — кратко прокомментировала пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян. Также она пообещала уточнить, будет ли мэрия обращаться в полицию по факту вандализма.
Напротив здания Правительства региона неизвестные нарисовали запрещенные лозунги и флаги Украины
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Запрещенные лозунги уже отмывают коммунальщики
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
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Прошедшей ночью в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, появились рисунки украинского флага и экстремистские надписи. Неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Проходил сегодня по самому центру города, по набережной у Драмтеатра. Там кто-то нарисовал украинские флаги и запрещенные лозунги на знаменитом каменном шаре, который постоянно становится арт-объектом. Причем вчера вечером еще ничего не было, значит вандалы действовали ночью», — рассказал читатель URA.RU. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что знают о рисунках украинских флагов. «Их будут отмывать», — кратко прокомментировала пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян. Также она пообещала уточнить, будет ли мэрия обращаться в полицию по факту вандализма. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские чиновники собрали тонну сгущенки солдатам на Украине. В сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки.