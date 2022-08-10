Рядом со свердловским правительством ночью заметили флаги Украины

11 августа 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Рядом со зданием Правительства Свердловской области в Екатеринбурге заметили флаги Украины Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU Прошедшей ночью в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, появились рисунки украинского флага и экстремистские надписи. Неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Проходил сегодня по самому центру города, по набережной у Драмтеатра. Там кто-то нарисовал украинские флаги и запрещенные лозунги на знаменитом каменном шаре, который постоянно становится арт-объектом. Причем вчера вечером еще ничего не было, значит вандалы действовали ночью», — рассказал читатель URA.RU. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что знают о рисунках украинских флагов. «Их будут отмывать», — кратко прокомментировала пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян. Также она пообещала уточнить, будет ли мэрия обращаться в полицию по факту вандализма. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские чиновники собрали тонну сгущенки солдатам на Украине. В сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки. Напротив здания Правительства региона неизвестные нарисовали запрещенные лозунги и флаги Украины Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU Запрещенные лозунги уже отмывают коммунальщики Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU

Прошедшей ночью в центре Екатеринбурга, на Октябрьской площади, появились рисунки украинского флага и экстремистские надписи. Неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Проходил сегодня по самому центру города, по набережной у Драмтеатра. Там кто-то нарисовал украинские флаги и запрещенные лозунги на знаменитом каменном шаре, который постоянно становится арт-объектом. Причем вчера вечером еще ничего не было, значит вандалы действовали ночью», — рассказал читатель URA.RU. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что знают о рисунках украинских флагов. «Их будут отмывать», — кратко прокомментировала пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян. Также она пообещала уточнить, будет ли мэрия обращаться в полицию по факту вандализма. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские чиновники собрали тонну сгущенки солдатам на Украине. В сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки.