В общей сложности на передовую отправят 2,7 тысячи банок Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Екатеринбурга в сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки для солдат, задействованных в спецоперации РФ на Украине. Их собрали чиновники Алапаевска в рамках акции «Сгущенка для солдата».

«Сегодня с утра мы повезли ее в Екатеринбург, откуда в конце недели она отправится на передовую. Всего за месяц собрано 2755 банок. В последние дни активно несли сгущенное молоко муниципальные учреждения МО Алапаевское», — сообщила подконтрольная властям газета «Алапаевская искра». Исходя из веса одной банки сгущенки (400 грамм), можно предположить, что объем груза — 1,1 тонны.

Как писало URA.RU, Свердловская область — один из регионов-передовиков в помощи не только военным, но и жителям востока Украины. В ближайшее время новый гуманитарный груз отправится в Макеевку, которая с недавнего времени находится под шефством Среднего Урала.

Фото: страница газеты «Алапаевская искра» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница газеты «Алапаевская искра» в соцсети «ВКонтакте»