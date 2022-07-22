Из Екатеринбурга в сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки для солдат, задействованных в спецоперации РФ на Украине. Их собрали чиновники Алапаевска в рамках акции «Сгущенка для солдата».
«Сегодня с утра мы повезли ее в Екатеринбург, откуда в конце недели она отправится на передовую. Всего за месяц собрано 2755 банок. В последние дни активно несли сгущенное молоко муниципальные учреждения МО Алапаевское», — сообщила подконтрольная властям газета «Алапаевская искра». Исходя из веса одной банки сгущенки (400 грамм), можно предположить, что объем груза — 1,1 тонны.
Как писало URA.RU, Свердловская область — один из регионов-передовиков в помощи не только военным, но и жителям востока Украины. В ближайшее время новый гуманитарный груз отправится в Макеевку, которая с недавнего времени находится под шефством Среднего Урала.
Фото: страница газеты «Алапаевская искра» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница газеты «Алапаевская искра» в соцсети «ВКонтакте»
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Из Екатеринбурга в сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки для солдат, задействованных в спецоперации РФ на Украине. Их собрали чиновники Алапаевска в рамках акции «Сгущенка для солдата». «Сегодня с утра мы повезли ее в Екатеринбург, откуда в конце недели она отправится на передовую. Всего за месяц собрано 2755 банок. В последние дни активно несли сгущенное молоко муниципальные учреждения МО Алапаевское», — сообщила подконтрольная властям газета «Алапаевская искра». Исходя из веса одной банки сгущенки (400 грамм), можно предположить, что объем груза — 1,1 тонны. Как писало URA.RU, Свердловская область — один из регионов-передовиков в помощи не только военным, но и жителям востока Украины. В ближайшее время новый гуманитарный груз отправится в Макеевку, которая с недавнего времени находится под шефством Среднего Урала.