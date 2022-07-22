Свердловские чиновники собрали тонну сгущенки солдатам на Украине. Фото

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Комплектация продуктовых наборов в период пандемии. Магнитогорск, продукты, тушенка, изобилие, еда, сгущенное молоко
В общей сложности на передовую отправят 2,7 тысячи банок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Екатеринбурга в сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки для солдат, задействованных в спецоперации РФ на Украине. Их собрали чиновники Алапаевска в рамках акции «Сгущенка для солдата».

«Сегодня с утра мы повезли ее в Екатеринбург, откуда в конце недели она отправится на передовую. Всего за месяц собрано 2755 банок. В последние дни активно несли сгущенное молоко муниципальные учреждения МО Алапаевское», — сообщила подконтрольная властям газета «Алапаевская искра». Исходя из веса одной банки сгущенки (400 грамм), можно предположить, что объем груза — 1,1 тонны.

Как писало URA.RU, Свердловская область — один из регионов-передовиков в помощи не только военным, но и жителям востока Украины. В ближайшее время новый гуманитарный груз отправится в Макеевку, которая с недавнего времени находится под шефством Среднего Урала.

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Из Екатеринбурга в сторону Донбасса отправится необычный гуманитарный груз — 2,7 тысячи банок сгущенки для солдат, задействованных в спецоперации РФ на Украине. Их собрали чиновники Алапаевска в рамках акции «Сгущенка для солдата». «Сегодня с утра мы повезли ее в Екатеринбург, откуда в конце недели она отправится на передовую. Всего за месяц собрано 2755 банок. В последние дни активно несли сгущенное молоко муниципальные учреждения МО Алапаевское», — сообщила подконтрольная властям газета «Алапаевская искра». Исходя из веса одной банки сгущенки (400 грамм), можно предположить, что объем груза — 1,1 тонны. Как писало URA.RU, Свердловская область — один из регионов-передовиков в помощи не только военным, но и жителям востока Украины. В ближайшее время новый гуманитарный груз отправится в Макеевку, которая с недавнего времени находится под шефством Среднего Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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