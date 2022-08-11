Россия и Турция окончательно договорились о покупке газа в рублях

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Россия и Турция обсуждают стоимость покупки российского газа Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», — заявил Донмез журналистам. Информацию передает РИА «Новости».

Продажу российского газа за рубли обсуждали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи, которая состоялась 5 августа. Лидеры стран договорились о частичной оплате. Инициативу продажи газа за рубли другим странам 1 апреля принял президент РФ, мера стала ответом на санкции недружественных государств.

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Россия и Турция достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», — заявил Донмез журналистам. Информацию передает РИА «Новости». Продажу российского газа за рубли обсуждали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи, которая состоялась 5 августа. Лидеры стран договорились о частичной оплате. Инициативу продажи газа за рубли другим странам 1 апреля принял президент РФ, мера стала ответом на санкции недружественных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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