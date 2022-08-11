Россия и Турция окончательно договорились о покупке газа в рублях

11 августа 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Россия и Турция обсуждают стоимость покупки российского газа Фото: Максим Егоров © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Россия и Турция достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», — заявил Донмез журналистам. Информацию передает РИА «Новости». Продажу российского газа за рубли обсуждали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи, которая состоялась 5 августа. Лидеры стран договорились о частичной оплате. Инициативу продажи газа за рубли другим странам 1 апреля принял президент РФ, мера стала ответом на санкции недружественных государств.

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», — заявил Донмез журналистам. Информацию передает РИА «Новости». Продажу российского газа за рубли обсуждали президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи, которая состоялась 5 августа. Лидеры стран договорились о частичной оплате. Инициативу продажи газа за рубли другим странам 1 апреля принял президент РФ, мера стала ответом на санкции недружественных государств.