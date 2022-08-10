Рейс «Пермь — Челябинск» оказался невостребованным

Авикомпания Nordwind Airlines отменила перелеты по маршруту «Пермь — Челябинск». В компании объяснили это тем, что направление оказалось невостребованным.
«Рейс Пермь — Челябинск был отменен в связи с низким спросом на перелеты по маршруту», — сообщили в компании. Это были субсидированные полеты, которые должны были начаться с конца июля.
Также по причине низкого спроса ранее отменили перелеты из Перми в таджикистанский Куляб. Полетная программа должна была начаться осенью.
Nordwind Airlines планировали совершать субсидированные полеты из Перми в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород. Два последних рейса вместо авиакомпании сейчас выполняет «Икар».
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