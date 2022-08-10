10 августа 2022

Рейс «Пермь — Челябинск» оказался невостребованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, борт самолета, нордвин
Самолеты Nordwind Airlines должны были начать перелеты с конца июля Фото:

Авикомпания Nordwind Airlines отменила перелеты по маршруту «Пермь — Челябинск». В компании объяснили это тем, что направление оказалось невостребованным.

«Рейс Пермь — Челябинск был отменен в связи с низким спросом на перелеты по маршруту», — сообщили в компании. Это были субсидированные полеты, которые должны были начаться с конца июля.

Также по причине низкого спроса ранее отменили перелеты из Перми в таджикистанский Куляб. Полетная программа должна была начаться осенью.

Nordwind Airlines планировали совершать субсидированные полеты из Перми в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород. Два последних рейса вместо авиакомпании сейчас выполняет «Икар».

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Авикомпания Nordwind Airlines отменила перелеты по маршруту «Пермь — Челябинск». В компании объяснили это тем, что направление оказалось невостребованным. «Рейс Пермь — Челябинск был отменен в связи с низким спросом на перелеты по маршруту», — сообщили в компании. Это были субсидированные полеты, которые должны были начаться с конца июля. Также по причине низкого спроса ранее отменили перелеты из Перми в таджикистанский Куляб. Полетная программа должна была начаться осенью. Nordwind Airlines планировали совершать субсидированные полеты из Перми в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород. Два последних рейса вместо авиакомпании сейчас выполняет «Икар».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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