Рейс «Пермь — Челябинск» оказался невостребованным

11 августа 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Самолеты Nordwind Airlines должны были начать перелеты с конца июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авикомпания Nordwind Airlines отменила перелеты по маршруту «Пермь — Челябинск». В компании объяснили это тем, что направление оказалось невостребованным. «Рейс Пермь — Челябинск был отменен в связи с низким спросом на перелеты по маршруту», — сообщили в компании. Это были субсидированные полеты, которые должны были начаться с конца июля. Также по причине низкого спроса ранее отменили перелеты из Перми в таджикистанский Куляб. Полетная программа должна была начаться осенью. Nordwind Airlines планировали совершать субсидированные полеты из Перми в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород. Два последних рейса вместо авиакомпании сейчас выполняет «Икар».

Авикомпания Nordwind Airlines отменила перелеты по маршруту «Пермь — Челябинск». В компании объяснили это тем, что направление оказалось невостребованным. «Рейс Пермь — Челябинск был отменен в связи с низким спросом на перелеты по маршруту», — сообщили в компании. Это были субсидированные полеты, которые должны были начаться с конца июля. Также по причине низкого спроса ранее отменили перелеты из Перми в таджикистанский Куляб. Полетная программа должна была начаться осенью. Nordwind Airlines планировали совершать субсидированные полеты из Перми в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород. Два последних рейса вместо авиакомпании сейчас выполняет «Икар».