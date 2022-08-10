10 августа 2022

Курганец пожаловался на едкий запах от кожевенного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Ткачев в Каргапольском районе Курганская обл Каргаполье, ткачев игорь, кожевенный завод
В 2015 году кожевенный завод посещал областной прокурор. На тот момент претензий к производству не было Фото:

Житель Каргапольского района Курганской области обеспокоен неприятным запахом в ночное время. По его мнению, источником зловония является неоднократно закрывавшийся кожевенный завод. Соответствующее обращение опубликовано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в ночь на 11 августа был выброс зловония со стороны кожевенного завода. Дышать было невозможно, глаза выедало до невозможности. Когда это прекратится?» — пишет пользователь Александр Каргаполов.

В комментариях к посту Роспотребнадзор по Курганской области ответил, что управление в пределах своих полномочий контролирует наличие в воздухе загрязняющих веществ в зоне жилой застройки. «Для того, чтобы провести замеры, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в адрес управления», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что бывший глава Каргапольского района Сергей Князев отмечал, что факты деятельности кожевенного завода не установлены. На сегодняшний день предприятие проходит процедуру банкротства. В середине июля неприятный запах в Каргаполье не был зафиксирован.

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Житель Каргапольского района Курганской области обеспокоен неприятным запахом в ночное время. По его мнению, источником зловония является неоднократно закрывавшийся кожевенный завод. Соответствующее обращение опубликовано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в ночь на 11 августа был выброс зловония со стороны кожевенного завода. Дышать было невозможно, глаза выедало до невозможности. Когда это прекратится?» — пишет пользователь Александр Каргаполов. В комментариях к посту Роспотребнадзор по Курганской области ответил, что управление в пределах своих полномочий контролирует наличие в воздухе загрязняющих веществ в зоне жилой застройки. «Для того, чтобы провести замеры, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в адрес управления», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что бывший глава Каргапольского района Сергей Князев отмечал, что факты деятельности кожевенного завода не установлены. На сегодняшний день предприятие проходит процедуру банкротства. В середине июля неприятный запах в Каргаполье не был зафиксирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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