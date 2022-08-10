Пермские власти одобрили строительство крытого рынка на Вышке-2

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило разрешение на строительство современного крытого рынка в микрорайоне Вышка-2. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3919167:4 — „рынки (4.3)“. Он расположен в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) на пересечении улиц Евгения Пермяка и Целинной в Мотовилихинском районе города Перми», — написано в приказе.
На этой территории к концу 2023 году планируют построить современный типовой торгово-ярмарочный комплекс, пишет «Новый компаньон». Всего запланировано возвести девять таких рынков в Перми. Все сооружения будут «в едином стилистическом решении», а также оборудованы системой вентиляции и кондиционерами. Работать объекты будут круглый год.
Сейчас на территории, планируемой под строительство рынка, — пустое поле. Рынок расположится в районе остановки «микрорайон Вышка-2». Рядом находятся два крупных магазина: «Монетка» и «Семья».
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Вышки-2 лишат земельных участков ради строительства трассы ТР-53. Также, сейчас в микрорайоне заканчивается строительство муниципального бассейна и парка, который не могли построить несколько лет.
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