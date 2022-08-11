В России впервые с марта выявили свыше 25 тысяч больных COVID

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В России новый рекорд за последние дни Фото:
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Коронавирус COVID-19

За сутки в России выявили 25 815 случаев COVID, что является максимумом с 25 марта. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Выявлено 25 815 случаев коронавируса, 14 221 пациентов выздоровели, 2 525 госпитализировано. Умерло за сутки 52 человека.

Ранее в России также выявили первые случаи заражения новым штаммом «Дельтакрон». Пять случаев — в Санкт-Петербурге, один в Москве.

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За сутки в России выявили 25 815 случаев COVID, что является максимумом с 25 марта. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом. Выявлено 25 815 случаев коронавируса, 14 221 пациентов выздоровели, 2 525 госпитализировано. Умерло за сутки 52 человека. Ранее в России также выявили первые случаи заражения новым штаммом «Дельтакрон». Пять случаев — в Санкт-Петербурге, один в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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