В России впервые с марта выявили свыше 25 тысяч больных COVID

В России новый рекорд за последние дни
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За сутки в России выявили 25 815 случаев COVID, что является максимумом с 25 марта. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Выявлено 25 815 случаев коронавируса, 14 221 пациентов выздоровели, 2 525 госпитализировано. Умерло за сутки 52 человека.
Ранее в России также выявили первые случаи заражения новым штаммом «Дельтакрон». Пять случаев — в Санкт-Петербурге, один в Москве.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»