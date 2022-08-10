10 августа 2022

Курганский губернатор пообещал новую дорогу вместо домов под снос

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, многоэтажный дом, цпкио, частный дом, цпкио курган
Глава Курганской области сообщил о расширении городской дороги на месте частных домов Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков посетил место будущей автодороги в Кургане, которое в настоящий момент застроено частным сектором. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Нужно выпрямлять и расширять улицу, делать парковочные места, а также комфортную визуализацию на обновленный центральный парк и реку», — описал проблему глава региона. Также он разместил несколько фотографий с улицы Карельцева, где прошло совещание с мэром Кургана Еленой Ситниковой.

Шумков назвал автодорогу в этом месте кривой и узкой. Тротуары небезопасны для пешеходов, которые подвергаются риску быть облитыми грязью. Завяленные губернатором улучшения потребуют сноса частного сектора. По его словам, на это уйдет несколько лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут сносить более 40 частных домов. Жильцов улиц Карельцева, Пушкина и 9 Января расселят, чтобы расширить автодорогу.

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Глава Курганской области Вадим Шумков посетил место будущей автодороги в Кургане, которое в настоящий момент застроено частным сектором. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Нужно выпрямлять и расширять улицу, делать парковочные места, а также комфортную визуализацию на обновленный центральный парк и реку», — описал проблему глава региона. Также он разместил несколько фотографий с улицы Карельцева, где прошло совещание с мэром Кургана Еленой Ситниковой. Шумков назвал автодорогу в этом месте кривой и узкой. Тротуары небезопасны для пешеходов, которые подвергаются риску быть облитыми грязью. Завяленные губернатором улучшения потребуют сноса частного сектора. По его словам, на это уйдет несколько лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут сносить более 40 частных домов. Жильцов улиц Карельцева, Пушкина и 9 Января расселят, чтобы расширить автодорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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