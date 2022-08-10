Курганский губернатор пообещал новую дорогу вместо домов под снос

Глава Курганской области сообщил о расширении городской дороги на месте частных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков посетил место будущей автодороги в Кургане, которое в настоящий момент застроено частным сектором. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Нужно выпрямлять и расширять улицу, делать парковочные места, а также комфортную визуализацию на обновленный центральный парк и реку», — описал проблему глава региона. Также он разместил несколько фотографий с улицы Карельцева, где прошло совещание с мэром Кургана Еленой Ситниковой.

Шумков назвал автодорогу в этом месте кривой и узкой. Тротуары небезопасны для пешеходов, которые подвергаются риску быть облитыми грязью. Завяленные губернатором улучшения потребуют сноса частного сектора. По его словам, на это уйдет несколько лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут сносить более 40 частных домов. Жильцов улиц Карельцева, Пушкина и 9 Января расселят, чтобы расширить автодорогу.