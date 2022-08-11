МИД РФ: последствия обстрела запорожской АЭС будут хуже Чернобыля

11 августа 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Последствия удара по АЭС грозят катастрофой, заявили в МИД РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреливали территорию запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей масштабы аварии на чернобыльской АЭС», — сказал Нечаев во время брифинга, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, зона радиационного поражения может затронуть не только Украину, Россию и Донбассу, но и Европу. 11 августа состоится заседание Совбеза ООН по этому вопросу по инициативе РФ, отметил Нечаев. Украинские военные несколько раз обстреляли АЭС в Энергодаре, удар пришелся на территорию хранилища отработанного топлива. Страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность из-за произошедшего и призвали Россию передать АЭС под контроль Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил намерение организации обратиться к Совбезу ООН по ситуации на АЭС, передает RT. Запорожская область частично находится под контролем армии РФ в результате спецоперации на Украине.

Последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреливали территорию запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей масштабы аварии на чернобыльской АЭС», — сказал Нечаев во время брифинга, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, зона радиационного поражения может затронуть не только Украину, Россию и Донбассу, но и Европу. 11 августа состоится заседание Совбеза ООН по этому вопросу по инициативе РФ, отметил Нечаев. Украинские военные несколько раз обстреляли АЭС в Энергодаре, удар пришелся на территорию хранилища отработанного топлива. Страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность из-за произошедшего и призвали Россию передать АЭС под контроль Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил намерение организации обратиться к Совбезу ООН по ситуации на АЭС, передает RT. Запорожская область частично находится под контролем армии РФ в результате спецоперации на Украине.