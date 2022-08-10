Екатеринбуржец с обувной ложкой избивал и душил беспомощных людей

11 августа 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали грабителя и нашли некоторых его жертв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодой человек из Екатеринбурга нападал на беспомощных горожан, душил их и забирал себе деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района задержали 28-летнего гражданина, которого подозревают в нескольких нападениях на жителей Эльмаша», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что молодой человек искал пенсионеров и пьяных людей, после чего избивал их и душил. Он специальной выбирал на роль жертвы тех, кто не мог дать сдачи или убежать. Для избиений он использовал различные предметы, попавшиеся под руку. В частности, использовал обувную ложку. Мужчина во время нападения на пенсионера забрал у него две тысячи. Кроме этого, подозреваемый забирался в чужую квартиру, откуда вынес 20 тысяч рублей. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до десяти лет колонии. Ранее силовики сообщили о екатеринбуржце, который изрезал таксиста. Это произошло из-за несогласия с условиями перевозки, которые озвучил водитель.

Молодой человек из Екатеринбурга нападал на беспомощных горожан, душил их и забирал себе деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района задержали 28-летнего гражданина, которого подозревают в нескольких нападениях на жителей Эльмаша», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что молодой человек искал пенсионеров и пьяных людей, после чего избивал их и душил. Он специальной выбирал на роль жертвы тех, кто не мог дать сдачи или убежать. Для избиений он использовал различные предметы, попавшиеся под руку. В частности, использовал обувную ложку. Мужчина во время нападения на пенсионера забрал у него две тысячи. Кроме этого, подозреваемый забирался в чужую квартиру, откуда вынес 20 тысяч рублей. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до десяти лет колонии. Ранее силовики сообщили о екатеринбуржце, который изрезал таксиста. Это произошло из-за несогласия с условиями перевозки, которые озвучил водитель.