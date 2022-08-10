Активист из ХМАО жалуется Соловьеву из-за желто-голубой вывески

11 августа 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Активист написал Соловьеву в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активист Эдуард Чуприна из Сургута жалуется телеведущему Владимиру Соловьеву на скандал с вывеской офис-центра «Самбор», которая выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Об этом URA.RU сообщил сам Чуприна. «У меня есть огромное желание обсудить эту деталь с Владимиром Соловьевым. Я ему [Соловьеву] уже написал в социальных сетях, но пока ответа не пришло. Но я работаю над поиском иных вариантов связи с телеведущим», — рассказал Чуприна. Активист уже обращался к губернатору округа и администрацию города Сургута с просьбой демонтировать вывеску. Но ему ответили, что для этого нет законных оснований. Сейчас Чуприна намерен устроить одиночный пикет у офис-центра «Самбор» в поддержку проводимой РФ спецоперации на Украине. «Я сейчас поеду в администрацию и напишу заявление на одиночный пикет, который проведу 15 августа у офис-центра „Самбор“», — заявил Чуприна. В департаменте массовых коммуникаций журналисту URA.RU сообщили, что пока от активиста обращений о проведении пикета не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сургутян возмутила вывеска, раскрашенная в цвета флага Украины. Жителям не понравилось, что в городе есть здание, на фасаде которого установлена вывеска «Самбор», выкрашенная в цвета флага Украины и идентична названию украинского города. Общественники просят власти ее демонтировать.

Активист Эдуард Чуприна из Сургута жалуется телеведущему Владимиру Соловьеву на скандал с вывеской офис-центра «Самбор», которая выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Об этом URA.RU сообщил сам Чуприна. «У меня есть огромное желание обсудить эту деталь с Владимиром Соловьевым. Я ему [Соловьеву] уже написал в социальных сетях, но пока ответа не пришло. Но я работаю над поиском иных вариантов связи с телеведущим», — рассказал Чуприна. Активист уже обращался к губернатору округа и администрацию города Сургута с просьбой демонтировать вывеску. Но ему ответили, что для этого нет законных оснований. Сейчас Чуприна намерен устроить одиночный пикет у офис-центра «Самбор» в поддержку проводимой РФ спецоперации на Украине. «Я сейчас поеду в администрацию и напишу заявление на одиночный пикет, который проведу 15 августа у офис-центра „Самбор“», — заявил Чуприна. В департаменте массовых коммуникаций журналисту URA.RU сообщили, что пока от активиста обращений о проведении пикета не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что сургутян возмутила вывеска, раскрашенная в цвета флага Украины. Жителям не понравилось, что в городе есть здание, на фасаде которого установлена вывеска «Самбор», выкрашенная в цвета флага Украины и идентична названию украинского города. Общественники просят власти ее демонтировать.