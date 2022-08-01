Тюменский суд наберет других присяжных по делу Бережного

02 августа 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Отбор присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, пропавшей в Тюмени 30 июня 2021 года, состоится в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Предыдущая коллегия присяжных по указанному уголовному делу была распущена за нарушение тайны совещательной комнаты. «Очередное заседание по делу в отношении Виталия Бережного запланировано на 13 сентября 2022 года. В Тюменском областном суде начнется процедура отбора нового состава присяжных заседателей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. 28 июля стало известно о том, что коллегия присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени была распущена после того, как в СМИ появилась информация об оправдательном вердикте в отношении Бережного. Хотя на тот момент соответствующее решение еще не было оглашено в суде. 8-летняя девочка пропала в одном из микрорайонов Тюмени 30 июня 2021 года. На ее поиски вышли не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено 19 августа того же года на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней, 25 августа, был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но позднее отказался от своих слов и заявил, что дал признательные показания под давлением следствия.

Отбор присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, пропавшей в Тюмени 30 июня 2021 года, состоится в сентябре. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Предыдущая коллегия присяжных по указанному уголовному делу была распущена за нарушение тайны совещательной комнаты. «Очередное заседание по делу в отношении Виталия Бережного запланировано на 13 сентября 2022 года. В Тюменском областном суде начнется процедура отбора нового состава присяжных заседателей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. 28 июля стало известно о том, что коллегия присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки из Тюмени была распущена после того, как в СМИ появилась информация об оправдательном вердикте в отношении Бережного. Хотя на тот момент соответствующее решение еще не было оглашено в суде. 8-летняя девочка пропала в одном из микрорайонов Тюмени 30 июня 2021 года. На ее поиски вышли не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено 19 августа того же года на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней, 25 августа, был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но позднее отказался от своих слов и заявил, что дал признательные показания под давлением следствия.