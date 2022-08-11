Постпред РФ: Запад начинает выдыхаться в противостоянии с Россией

11 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Страны ЕС не смогут ужесточать санкционное давление на Россию, считает Владимир Чижов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом заявил постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. «Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима на сегодняшний день практически исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские санкции привели к негативным последствиям для экономик самих западных государств. Так, эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейсон Бордофф заявил, что президент РФ Владимир Путин не понес ущерба от сокращения экспорта газа в Евросоюз, а вот страны Европы страдают от своих же ограничений.

Евросоюз практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом заявил постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. «Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима на сегодняшний день практически исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24». Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские санкции привели к негативным последствиям для экономик самих западных государств. Так, эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейсон Бордофф заявил, что президент РФ Владимир Путин не понес ущерба от сокращения экспорта газа в Евросоюз, а вот страны Европы страдают от своих же ограничений.