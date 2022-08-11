В США признали победу Путина над Западом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выиграл, потому что получает тот же доход по газу Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Президент РФ Владимир Путин не понес ущерба от сокращения экспорта газа в ЕС, а вот Европа страдает от своих ограничений. Такое мнение высказал эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейсон Бордофф.

«Но сейчас цена на газ в Европе примерно в четыре раза выше, чем в прошлом году. Россия сократила потоки в Европу на две трети, но получает тот же доход, что и в прошлом году. Так что Путин не страдает от потери экспорта газа в Европу. Европа страдает от этого», — заявил Джейсон Бордофф в интервью американской газете The New York Times.

По его словам, приходит постепенно осознание приближения к худшему энергетическому кризису с 1970-х годов. В Европе не учли сферу энергетики, когда решили давить на Россию санкциями, высказался Бордофф.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине. В новом пакете ограничений ввели частичный запрет на российскую нефть. Также ограничения ЕС затронули экспорт угля и твердых ископаемых видов топлива. Владельцы европейских танкеров наращивают перевозки нефти из РФ перед вступлением в силу санкций, пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Ранее Путин заявлял, что западные санкции провалились, сообщает сайт MK.RU.

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Президент РФ Владимир Путин не понес ущерба от сокращения экспорта газа в ЕС, а вот Европа страдает от своих ограничений. Такое мнение высказал эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейсон Бордофф. «Но сейчас цена на газ в Европе примерно в четыре раза выше, чем в прошлом году. Россия сократила потоки в Европу на две трети, но получает тот же доход, что и в прошлом году. Так что Путин не страдает от потери экспорта газа в Европу. Европа страдает от этого», — заявил Джейсон Бордофф в интервью американской газете The New York Times. По его словам, приходит постепенно осознание приближения к худшему энергетическому кризису с 1970-х годов. В Европе не учли сферу энергетики, когда решили давить на Россию санкциями, высказался Бордофф. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине. В новом пакете ограничений ввели частичный запрет на российскую нефть. Также ограничения ЕС затронули экспорт угля и твердых ископаемых видов топлива. Владельцы европейских танкеров наращивают перевозки нефти из РФ перед вступлением в силу санкций, пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Ранее Путин заявлял, что западные санкции провалились, сообщает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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