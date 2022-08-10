В ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности о задержании руководства подпольных игровых клубов в Перми. Информация появилась на сайтах ведомств.
«В ходе обысков изъято и осмотрено около 90 единиц компьютеров, бухгалтерские документы, рукописные записи, банковские карты, деньги в размере 400 тыс. рублей и 4,2 тыс. евро и средства связи. Кроме того, предварительно установлено, что игорный бизнес работал под видом благотворительной деятельности. Преступный доход организаторов за время работы составил более 2,6 млн рублей», — сообщили представители ведомств.
В отношении организаторов незаконных игровых клубов возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках пресечения незаконной деятельности силовики провели более 20 обысков.
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В ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности о задержании руководства подпольных игровых клубов в Перми. Информация появилась на сайтах ведомств. «В ходе обысков изъято и осмотрено около 90 единиц компьютеров, бухгалтерские документы, рукописные записи, банковские карты, деньги в размере 400 тыс. рублей и 4,2 тыс. евро и средства связи. Кроме того, предварительно установлено, что игорный бизнес работал под видом благотворительной деятельности. Преступный доход организаторов за время работы составил более 2,6 млн рублей», — сообщили представители ведомств. В отношении организаторов незаконных игровых клубов возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках пресечения незаконной деятельности силовики провели более 20 обысков.