Куйвашев: Екатеринбург становится студенческой столицей РФ

Евгений Куйвашев сообщил о создании глобального строительного проекта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о превращении Екатеринбурга в студенческую столицу России благодаря реализации проекта «Кампус» и строительству нового жилья для студентов. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Мы в правительстве сейчас думаем над проектом недорогого, но комфортного арендного жилья для студентов. <…> Главное — разместить студентов в новых современных квартирах. Такое возможно только в Екатеринбурге, который становится студенческой столицей России», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Куйвашева.

Он отметил, что встречался с представителями компаний-застройщиков и обсуждал тонкости реализации проекта «Кампус». Возможен вариант, когда для студентов будут строиться просторные квартиры с кухней, где студенты смогут жить по двое. В рамках создаваемого проекта планируется поселить в новые здания 21 тысячу человек.

Губернатор подчеркнул, что проект принесет застройщикам существенную прибыль Однако ключевой задачей является создание студенческого жилья.

Ранее Евгений Куйвашев сообщал о создании проекта «Кампус», в рамках которого студенты смогут выгоднее покупать некоторые категории товаров в магазине, а также покупать билеты, обедать в кафе и заниматься в фитнес-клубах по специальным ценам. Кроме этого, студентам предоставят специальный кредит.