Черноголовый хохотун занесен в Красную книгу РФ (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На озере Силач в Челябинской области туристы встретили краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. Фото пернатых туристы опубликовали в социальных сетях.

«Впервые увидела и сфотографировала краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. В сборище обычных чаек на озере Силач оказались два залетных гостя», — написала Татьяна И. в группе «Птицы Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что на качество фото повлияло расстояние до птиц. Подойти ближе не позволила местность. Автор фото поясняет, что черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей: серебристых, сизых и озерных чаек и крякв.

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Черноголовый хохотун (справа) и сизая чайка (слева) Фото: Татьяна Иванушкова в группе «Птицы Челябинской области» в «ВКонтакте».