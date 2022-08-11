На челябинском озере встретили краснокнижных хохотунов. Фото

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Черноголовый хохотун занесен в Красную книгу РФ (фото из архива) Фото:

На озере Силач в Челябинской области туристы встретили краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. Фото пернатых туристы опубликовали в социальных сетях.

«Впервые увидела и сфотографировала краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. В сборище обычных чаек на озере Силач оказались два залетных гостя», — написала Татьяна И. в группе «Птицы Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что на качество фото повлияло расстояние до птиц. Подойти ближе не позволила местность. Автор фото поясняет, что черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей: серебристых, сизых и озерных чаек и крякв.

Ранее жителей города-спутника Челябинска, Копейска, удивил редкий породистый голубь. Некоторые предположили, что это голубь породы английский карьер. Откуда он взялся — никто не знает.

Черноголовый хохотун (справа) и сизая чайка (слева)
Фото:
Черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей
Фото:

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На озере Силач в Челябинской области туристы встретили краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. Фото пернатых туристы опубликовали в социальных сетях. «Впервые увидела и сфотографировала краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. В сборище обычных чаек на озере Силач оказались два залетных гостя», — написала Татьяна И. в группе «Птицы Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отметила, что на качество фото повлияло расстояние до птиц. Подойти ближе не позволила местность. Автор фото поясняет, что черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей: серебристых, сизых и озерных чаек и крякв. Ранее жителей города-спутника Челябинска, Копейска, удивил редкий породистый голубь. Некоторые предположили, что это голубь породы английский карьер. Откуда он взялся — никто не знает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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