На озере Силач в Челябинской области туристы встретили краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. Фото пернатых туристы опубликовали в социальных сетях.
«Впервые увидела и сфотографировала краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. В сборище обычных чаек на озере Силач оказались два залетных гостя», — написала Татьяна И. в группе «Птицы Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина отметила, что на качество фото повлияло расстояние до птиц. Подойти ближе не позволила местность. Автор фото поясняет, что черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей: серебристых, сизых и озерных чаек и крякв.
Ранее жителей города-спутника Челябинска, Копейска, удивил редкий породистый голубь. Некоторые предположили, что это голубь породы английский карьер. Откуда он взялся — никто не знает.
Черноголовый хохотун (справа) и сизая чайка (слева)
Фото: Татьяна Иванушкова в группе «Птицы Челябинской области» в «ВКонтакте».
Черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей
Фото: Татьяна Иванушкова в группе «Птицы Челябинской области» в «ВКонтакте».
На озере Силач в Челябинской области туристы встретили краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. Фото пернатых туристы опубликовали в социальных сетях. «Впервые увидела и сфотографировала краснокнижных птиц — черноголовых хохотунов. В сборище обычных чаек на озере Силач оказались два залетных гостя», — написала Татьяна И. в группе «Птицы Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отметила, что на качество фото повлияло расстояние до птиц. Подойти ближе не позволила местность. Автор фото поясняет, что черноголовые хохотуны крупнее всех здешних соседей: серебристых, сизых и озерных чаек и крякв. Ранее жителей города-спутника Челябинска, Копейска, удивил редкий породистый голубь. Некоторые предположили, что это голубь породы английский карьер. Откуда он взялся — никто не знает.