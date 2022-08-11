В Челябинском институте культуры сменился ректор

В ЧГИК за две недели сменилось два руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) назначили доктора культурологии Сергея Синецкого. Он займет место Сергея Буцыка, который ранее был назначен врио ректора вуза. Информация об этом появилась на официальном сайте института.

«В Челябинском государственном институте культуры прошло внеочередное заседание Ученого совета вуза. По его результатам был представлен исполняющий обязанности ректора Сергей Борисович Синецкий», — говорится в сообщении на сайте института.

Синецкий является выпускником ЧГИК. Долгие годы преподавал в вузах Челябинска. С 2016 года стал проректором по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного института культуры.

«Изначально руководителем вуза хотели поставить Синецкого. Но к тому времени, когда истекли полномочия у действующего руководителя Владимира Рушанина, на Синецкого не успели оформить нужные бумаги. Поэтому временным ректором сделали Буцыка», — сообщили URA.RU источник в институте.

26 июля Рушанину исполнилось 70 лет, и он ушел в отставку, достигнув предельного для руководителя вуза возраста. Рушанин остался в ЧГИК, но уже в должности президента. В конце июля в институте был выбран временно исполняющий обязанности ректора. Им стал Сергей Буцык. Однако в универе отметили, что единого решения по ректору пока нет.