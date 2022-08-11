В Кургане бизнесмен признан виновным в деле об утонувшем ребенке

Курганского предпринимателя признали виновным в гибели ребенка в бассейне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганский городской суд посчитал предпринимателя Вургуна Агаева ответственным за смерть восьмилетнего мальчика в термальном комплексе «7 и Я», утонувшем в феврале 2020 года. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.

«Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, а также удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 1,5 млн. рублей», — информировали в пресс-службе ведомства. Предпринимателя обвиняли в преступлении п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, которое заключалось в несоблюдении на вверенном ему объекте мер безопасности, повлекшем смерть человека. Обвинение утверждало, что возле бассейна, в котором утонул ребенок, должен был находиться спасатель.

Ранее Агаева, уже бывшего подсудимым по данному делу, городской суд оправдал. Курганский областной суд подтвердил невиновность коммерсанта.

С этим не согласились в прокуратуре и отправили дело на кассационное слушание. Представители обвинения настаивали, что предприятие, которым управлял Агаев, не наняло спасателя, что могло предотвратить гибель ребенка. Само предприятие оштрафовал после проверки Росстандарт за отсутствие в штате такого сотрудника на 300 тысяч рублей.

Решение курганских судов в отношении Агаева отменил 7-й кассационный суд Челябинска. Дело было направлено на пересмотр обратно в Курган, где и было вынесено обвинительное заключение.