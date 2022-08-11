В Кургане заговорили о переезде замгубернатора на новую базу

Один из заместителей губернатора Курганской области может переехать в бывший реабилитационный центр УМВД, который расположен рядом с резиденцией главы региона на базе «Болдинцево». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. Сейчас чиновник проживает в Кургане, в жилье, которое принадлежит правительству.
«Бывший реабилитационный центр, который раньше принадлежал УМВД, готовят к переезду высокопоставленного чиновника. Там будет жить один из заместителей губернатора», — указали источники. По данным инсайдеров, сейчас там идет ремонт и благоустройство территории.
В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, как будет использоваться здание, и когда завершатся работы. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что у резиденции губернатора Курганской области в Кетовском округе идет благоустройство территории. На берегу заболоченного озера Болдинцево установили летнюю беседку. Ведутся работы по строительству огороженной спортивной площадки, похожей на теннисный корт.
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