В Кургане заговорили о переезде замгубернатора на новую базу

12 августа 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Рядом с озером Болдинцево под Курганом готовят новую базу для чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из заместителей губернатора Курганской области может переехать в бывший реабилитационный центр УМВД, который расположен рядом с резиденцией главы региона на базе «Болдинцево». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. Сейчас чиновник проживает в Кургане, в жилье, которое принадлежит правительству. «Бывший реабилитационный центр, который раньше принадлежал УМВД, готовят к переезду высокопоставленного чиновника. Там будет жить один из заместителей губернатора», — указали источники. По данным инсайдеров, сейчас там идет ремонт и благоустройство территории. В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, как будет использоваться здание, и когда завершатся работы. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что у резиденции губернатора Курганской области в Кетовском округе идет благоустройство территории. На берегу заболоченного озера Болдинцево установили летнюю беседку. Ведутся работы по строительству огороженной спортивной площадки, похожей на теннисный корт.

Один из заместителей губернатора Курганской области может переехать в бывший реабилитационный центр УМВД, который расположен рядом с резиденцией главы региона на базе «Болдинцево». Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. Сейчас чиновник проживает в Кургане, в жилье, которое принадлежит правительству. «Бывший реабилитационный центр, который раньше принадлежал УМВД, готовят к переезду высокопоставленного чиновника. Там будет жить один из заместителей губернатора», — указали источники. По данным инсайдеров, сейчас там идет ремонт и благоустройство территории. В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, как будет использоваться здание, и когда завершатся работы. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что у резиденции губернатора Курганской области в Кетовском округе идет благоустройство территории. На берегу заболоченного озера Болдинцево установили летнюю беседку. Ведутся работы по строительству огороженной спортивной площадки, похожей на теннисный корт.