FP: выборы в Италии обеспечат победу Путина на Украине

11 августа 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

США и другим странам Евросоюза необходимо будет разработать стратегию, которая удержит Италию в НАТО Фото: Александр Мамаев © URA.RU На досрочных выборах премьер-министра в Италии скорее всего победит лидер коалиции, поддерживающей президента России Владимира Путина. Это вызывает беспокойство у стран ЕС, так как Италия играет одну из ключевых ролей в НАТО. Об этом заявила журналист Foreign Policy Кэтлин Доэрти. «На досрочных выборах 25 сентября, после отставки в прошлом месяце премьер-министра Италии Марио Драги, итальянцы, скорее всего, проголосуют за правую политическую коалицию. Такой результат будет иметь последствия далеко за пределами Италии, особенно с учетом пророссийских настроений некоторых членов коалиции. Если правая коалиция придет к власти в Риме, у Москвы появятся дополнительные возможности. Что сейчас вызывает озабоченность, так это три лидера этой коалиции: один из них заявляет о своей приверженности НАТО, а двое открыто и давно поддерживают Россию», — написала журналист издания Foreign Policy. По ее мнению, США и другие страны Евросоюза должны быть этим обеспокоены, им необходимо будет разработать стратегию, которая удержит Италию в НАТО. Журналист считает, что это действительно необходимо, так как на протяжении десятилетий Италия была верным партнером Запада, предоставила Украине значительное количество военной техники, размещает шесть военных объектов США, включая 6-й флот, производит истребители F-35. К тому же Рим — ключевой игрок в сфере безопасности в восточном и южном Средиземноморье. Ранее журналисты Wall Street Journal Дэниел Ергин и Майкл Стоппард заявили, что Путин реализовал свою стратегию и «развязал энергетическую войну», которая высокими ценами на газ Россия расколет Запад и изменит их элиты. Они считают, что премьер-министр Марио Драги подал в отставку в конце июля из-за того, что итальянским семьям приходится выбирать — «оплачивать счет на электричество или покупать еду». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На досрочных выборах премьер-министра в Италии скорее всего победит лидер коалиции, поддерживающей президента России Владимира Путина. Это вызывает беспокойство у стран ЕС, так как Италия играет одну из ключевых ролей в НАТО. Об этом заявила журналист Foreign Policy Кэтлин Доэрти. «На досрочных выборах 25 сентября, после отставки в прошлом месяце премьер-министра Италии Марио Драги, итальянцы, скорее всего, проголосуют за правую политическую коалицию. Такой результат будет иметь последствия далеко за пределами Италии, особенно с учетом пророссийских настроений некоторых членов коалиции. Если правая коалиция придет к власти в Риме, у Москвы появятся дополнительные возможности. Что сейчас вызывает озабоченность, так это три лидера этой коалиции: один из них заявляет о своей приверженности НАТО, а двое открыто и давно поддерживают Россию», — написала журналист издания Foreign Policy. По ее мнению, США и другие страны Евросоюза должны быть этим обеспокоены, им необходимо будет разработать стратегию, которая удержит Италию в НАТО. Журналист считает, что это действительно необходимо, так как на протяжении десятилетий Италия была верным партнером Запада, предоставила Украине значительное количество военной техники, размещает шесть военных объектов США, включая 6-й флот, производит истребители F-35. К тому же Рим — ключевой игрок в сфере безопасности в восточном и южном Средиземноморье. Ранее журналисты Wall Street Journal Дэниел Ергин и Майкл Стоппард заявили, что Путин реализовал свою стратегию и «развязал энергетическую войну», которая высокими ценами на газ Россия расколет Запад и изменит их элиты. Они считают, что премьер-министр Марио Драги подал в отставку в конце июля из-за того, что итальянским семьям приходится выбирать — «оплачивать счет на электричество или покупать еду».