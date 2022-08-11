Главный дорожник Екатеринбурга уволился, избегая наказания

Павел Азанов возглавлял МКУ ровно год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Увольнение начальника МКУ «Городское благоустройство» — оператора крупнейших дорожных ремонтов Екатеринбурга — Павла Азанова может быть связано с недавней проверкой Счетной палаты, по итогам которой чиновнику грозила дисциплинарная ответственность. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из бывших подчиненных Азанова.

Об увольнении менеджера агентство сообщило днем 11 августа. Источник утверждал, что причина внезапной отставки — семейные обстоятельства.

«Так совпало, что увольнение прошло в одно время с подведением итогов сразу нескольких проверок в „Городском благоустройстве“. Поговаривают, что Азанову грозило административное разбирательство, а также инициирование служебной проверки со стороны работодателя. А сейчас, когда в адрес руководства города будут внесены представления, привлечение конкретно Азанова [к ответственности] будет невозможно», — поделился источник.

Глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук в ответ на просьбу URA.RU о комментарии заявил, что «окончательные итоги проверок будут утверждены коллегией палаты, по результатам которой последуют меры реагирования, а также будет подготовлен официальный пресс-релиз». А в пресс-службе мэрии сказали, что не получали информацию о деталях отставки Азанова.