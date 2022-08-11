Вирусолог Чепурнов: ученые ждут два опаснейших варианта COVID

12 августа 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Штаммы COVID-19 могут пересечься с коронавирусами 2002 и 2012 года, считает Александр Чепурнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новыми опасными вариантами COVID-19 могут стать его перекресты с коронавирусами 2002 и 2012 года. Такое опасение в беседе с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «С самого начала вызывало опасения у специалистов то, чтобы из природы COVID-19 не надергал чего-то нехорошего, первых коронавирусов, которые были куда тяжелее. Чтобы не произошли рекомбинации (перекреста — прим. URA.RU), допустим, „Омикрона“ и SARS-CoV, который появился в 2002 году и наверняка еще существует где-то в мышах. Или фрагмента MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году», — объяснил Александр Чепурнов. Профессор добавил, что летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой. «Первый коронавирус SARS-CoV удалось героическими усилиями, в основном китайцев, у которых это все было, подавить. Но он успел заползти в Канаду, Новую Зеландию, Австралию. Летальность его была под 20%. А „коронавирус ближневосточного респираторного синдрома“ MERS-CoV, который ассоциируется с верблюдами, был слаб по способности к распространению, то есть у него была низкая заразность, поэтому его удалось подавить также, как и первый, но летальность у него была еще выше. И вот это самое опасное, чтобы здесь не произошло никаких рекомбинаций. Вот, где потенциальная угроза», — подчеркнул Чепурнов. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России «Дельтакрона». Он является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новыми опасными вариантами COVID-19 могут стать его перекресты с коронавирусами 2002 и 2012 года. Такое опасение в беседе с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «С самого начала вызывало опасения у специалистов то, чтобы из природы COVID-19 не надергал чего-то нехорошего, первых коронавирусов, которые были куда тяжелее. Чтобы не произошли рекомбинации (перекреста — прим. URA.RU), допустим, „Омикрона“ и SARS-CoV, который появился в 2002 году и наверняка еще существует где-то в мышах. Или фрагмента MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году», — объяснил Александр Чепурнов. Профессор добавил, что летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой. «Первый коронавирус SARS-CoV удалось героическими усилиями, в основном китайцев, у которых это все было, подавить. Но он успел заползти в Канаду, Новую Зеландию, Австралию. Летальность его была под 20%. А „коронавирус ближневосточного респираторного синдрома“ MERS-CoV, который ассоциируется с верблюдами, был слаб по способности к распространению, то есть у него была низкая заразность, поэтому его удалось подавить также, как и первый, но летальность у него была еще выше. И вот это самое опасное, чтобы здесь не произошло никаких рекомбинаций. Вот, где потенциальная угроза», — подчеркнул Чепурнов. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России «Дельтакрона». Он является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон».