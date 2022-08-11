Губернатор Шумков ответил на вопросы по Кетовской школе. Видео

11 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

О новых подробностях, связанных с процессом выкупа школы, губернатор Вадим Шумков рассказал в интервью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители правительства Курганской области пообещали в скором времени опубликовать большое интервью с губернатором Вадимом Шумковым. В интервью Шумков, в том числе, ответил на вопросы по Кетовской школе. «Решен ли вопрос? Он сейчас находится в стадии решения. В чем суть…», — сообщил Шумков в анонсе интервью, связанным со школой. Анонс опубликовали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». В интервью Шумков также рассказал о проделанной за четыре года работе, о модернизации больниц, земельных отношениях и о том, как принимает решения в сложных ситуациях. Интервью было записано на улице в окружении сосен. Представители правительства заявили, что скоро опубликуют интервью. В 2019 году компания «Эверест» построила в селе Кетово школу на 1100 мест. С тех пор власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Представители правительства готовы ее были купить за 738 млн рублей, а застройщик называл минимальную цену в 1,1 млрд рублей. В августе появилась информация, что сторонам удалось договориться о цене.

Представители правительства Курганской области пообещали в скором времени опубликовать большое интервью с губернатором Вадимом Шумковым. В интервью Шумков, в том числе, ответил на вопросы по Кетовской школе. «Решен ли вопрос? Он сейчас находится в стадии решения. В чем суть…», — сообщил Шумков в анонсе интервью, связанным со школой. Анонс опубликовали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». В интервью Шумков также рассказал о проделанной за четыре года работе, о модернизации больниц, земельных отношениях и о том, как принимает решения в сложных ситуациях. Интервью было записано на улице в окружении сосен. Представители правительства заявили, что скоро опубликуют интервью. В 2019 году компания «Эверест» построила в селе Кетово школу на 1100 мест. С тех пор власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Представители правительства готовы ее были купить за 738 млн рублей, а застройщик называл минимальную цену в 1,1 млрд рублей. В августе появилась информация, что сторонам удалось договориться о цене.