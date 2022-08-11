Пентагон высказался о применении ядерного оружия на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Ричард заявил, что применение такого вооружения будет нести необратимые последствия Фото:

Пентагон высказался против применения ядерного оружие на Украине. Об этом заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.

«Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы „абсолютно неприемлемым“. Такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости».

Ранее делегации России при ООН сообщила, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине, учитывая ядерную доктрину страны. Они также опровергли слухи о якобы переводе российских ядерных сил в режим повышенной готовности, поэтому такие слухи, по их мнению, не стоит воспринимать всерьез.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Пентагон высказался против применения ядерного оружие на Украине. Об этом заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума. «Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы „абсолютно неприемлемым“. Такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости». Ранее делегации России при ООН сообщила, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине, учитывая ядерную доктрину страны. Они также опровергли слухи о якобы переводе российских ядерных сил в режим повышенной готовности, поэтому такие слухи, по их мнению, не стоит воспринимать всерьез.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...