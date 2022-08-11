Пентагон высказался о применении ядерного оружия на Украине

Ричард заявил, что применение такого вооружения будет нести необратимые последствияФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Пентагон высказался против применения ядерного оружие на Украине. Об этом заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.
«Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы „абсолютно неприемлемым“. Такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости».
Ранее делегации России при ООН сообщила, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине, учитывая ядерную доктрину страны. Они также опровергли слухи о якобы переводе российских ядерных сил в режим повышенной готовности, поэтому такие слухи, по их мнению, не стоит воспринимать всерьез.
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Пентагон высказался против применения ядерного оружие на Украине. Об этом заявил в четверг глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, выступая в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума. «Применение ядерного оружия в конфликте на Украине в каком-либо виде было бы „абсолютно неприемлемым“. Такой шаг повлек бы за собой крайне тяжелые последствия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости». Ранее делегации России при ООН сообщила, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине, учитывая ядерную доктрину страны. Они также опровергли слухи о якобы переводе российских ядерных сил в режим повышенной готовности, поэтому такие слухи, по их мнению, не стоит воспринимать всерьез.