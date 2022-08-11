Московский суд отправил Овсянникову под домашний арест за фейки

11 августа 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение по делу Овсянниковой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову, которую обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда. «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — вынесла решение судья. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В Кремле назвали поступок женщины хулиганством. Следственный комитет РФ, в свою очередь, начал проверку, а позднее задержал журналистку в рамках административного производства. Тогда ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Позже экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову, которую обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда. «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — вынесла решение судья. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В Кремле назвали поступок женщины хулиганством. Следственный комитет РФ, в свою очередь, начал проверку, а позднее задержал журналистку в рамках административного производства. Тогда ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Позже экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.