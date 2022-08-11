Московский суд отправил Овсянникову под домашний арест за фейки

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову, которую обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — вынесла решение судья.
В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В Кремле назвали поступок женщины хулиганством. Следственный комитет РФ, в свою очередь, начал проверку, а позднее задержал журналистку в рамках административного производства. Тогда ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Позже экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
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