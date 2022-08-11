Врач Емельянов объяснил, что может скрываться за болью в пояснице

11 августа 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Боль в пояснице может говорить об образовании опухоли, отметил Иван Емельянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной болей в пояснице может стать воспаление мышц (миозиты), остеохондроз, травма, проблема с почками, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также опухоли и инфаркт миокарда. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов. «Причин болей в пояснице может быть множество: миозиты, остеохондроз с радикулопатией, то есть повреждением нервного корешка, травмы позвоночника, заболевания ЖКТ, опухолевые процессы. Односторонние острые боли наиболее характерны для проблем с почками, таких как мочекаменная болезнь, пиелонефрит. Ломящие с двух сторон, сопровождающиеся лихорадкой, зачастую являются следствием интоксикации на фоне системных инфекционных процессов. В редких случаях болями в пояснице с одной или двух сторон может проявляться инфаркт миокарда, что требует срочной госпитализации», — подчеркнул Иван Емельянов. По словам невролога, при появлении простреливающих болей в пояснице, переходящих в ноги, желательно сделать МРТ. «Основной причиной возникновения проблем с поясницей является малоподвижный сидячий образ жизни, вследствие чего ослабевают глубокие мышцы спины, которые должны стабилизировать позвоночник. На фоне этого он в большей степени подвергается искривлению, дегенеративным и дистрофическим изменениям, а мышцы становятся склонными к воспалению и перенапряжению. Очень важным моментом является возникновение простреливающих болей с иррадиацией (распространение болевого ощущения за пределы пораженного участка, — прим.URA.RU) по ногам. В таких случаях необходимо выполнить МРТ для визуализации позвоночника и оценки состояния нервных структур», — объяснил Емельянов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной болей в пояснице может стать воспаление мышц (миозиты), остеохондроз, травма, проблема с почками, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также опухоли и инфаркт миокарда. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов. «Причин болей в пояснице может быть множество: миозиты, остеохондроз с радикулопатией, то есть повреждением нервного корешка, травмы позвоночника, заболевания ЖКТ, опухолевые процессы. Односторонние острые боли наиболее характерны для проблем с почками, таких как мочекаменная болезнь, пиелонефрит. Ломящие с двух сторон, сопровождающиеся лихорадкой, зачастую являются следствием интоксикации на фоне системных инфекционных процессов. В редких случаях болями в пояснице с одной или двух сторон может проявляться инфаркт миокарда, что требует срочной госпитализации», — подчеркнул Иван Емельянов. По словам невролога, при появлении простреливающих болей в пояснице, переходящих в ноги, желательно сделать МРТ. «Основной причиной возникновения проблем с поясницей является малоподвижный сидячий образ жизни, вследствие чего ослабевают глубокие мышцы спины, которые должны стабилизировать позвоночник. На фоне этого он в большей степени подвергается искривлению, дегенеративным и дистрофическим изменениям, а мышцы становятся склонными к воспалению и перенапряжению. Очень важным моментом является возникновение простреливающих болей с иррадиацией (распространение болевого ощущения за пределы пораженного участка, — прим.URA.RU) по ногам. В таких случаях необходимо выполнить МРТ для визуализации позвоночника и оценки состояния нервных структур», — объяснил Емельянов.