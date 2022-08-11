Труп нашли в общежитии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане ссора двух братьев-вахтовиков привела к убийству. Инцидент произошел в печально известном общежитии по адресу Машиностроителей, 11, где обитатель общежития заживо обглодал лицо женщины, передает корреспондент URA.RU.

По информации местных жителей, двое мужчин около 40-45 лет, работающих на вахте, жили в комнате на третьем этаже. Несмотря на то, что в повседневной жизни они вели себя мирно, во времена запоев между ними вспыхивали конфликты. «Они приехали с вахты и без просыха пили три недели. Ночью прибежал Рустам и попросил срочно вызвать скорую, так как его брат перестал дышать», — рассказывает соседка.

По словам женщины, изначально она даже не поняла, что случилось, и подумала, что один из братьев отравился алкоголем. Вызвать скорую удалось в магазине, однако вслед за медиками в общежитие пришли сотрудники полиции. Старшего брата задержали. По словам местных, о том, что в съемной квартире на третьем этаже произошло убийство, большая часть жителей узнали лишь на следующий день, когда следственные органы начали поиск свидетелей. Соседи рассказали, что раньше задержанный мужчина служил в горячей точке в Таджикистане и, по всей видимости, имел психическую травму. Именно это в конечном счете и привело к убийству.

Произошедшее шокировало жильцов, и очень скоро убийство стало обрастать жуткими подробностями про множество ножевых ранений и даже снятый с погибшего скальп. Вероятно, основанием для таких выводов стала серьезная травма головы.

В СУ СК РФ по Курганской области информацию о ножевых ранениях опровергли, сообщив, что орудием убийства была обычная металлическая труба. От орудия преступления подозреваемый пытался избавиться, сбросив его в канализационный люк. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Общежитие, где произошло убийство Фото: Никита Телиженко © URA.RU