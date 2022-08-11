Подчиненный Соловьева призвал к расправе над екатеринбуржцем

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Неизвестный вандал раскрасил площадь Екатеринбурга в цвета флага Украины Фото:

Соратник телеведущего Владимира Соловьева журналист Роман Голованов раскритиковал вандалов из Екатеринбурга, изрисовавших площадь в городе в цвета Украины, и призвал к расправе над ними. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Черти разукрасили шарик на набережной Екатеринбурга в цвета Украины. Выловить негодяя и натянуть на этот шарик», — написал Голованов.

Он приложил фотографию, на которой коммунальный работник отмывает шар на Октябрьской площади. При этом Голованов вспомнил, что Екатеринбург называют городом бесов.

Очевидцы сообщили о разрисованной площади утром 11 августа. На стенах были нарисованы цвета украинского флага и экстремистские фразы. Коммунальные работники быстро отмыли краску, а граждане обратились в полицию.

Фото:

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Соратник телеведущего Владимира Соловьева журналист Роман Голованов раскритиковал вандалов из Екатеринбурга, изрисовавших площадь в городе в цвета Украины, и призвал к расправе над ними. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Черти разукрасили шарик на набережной Екатеринбурга в цвета Украины. Выловить негодяя и натянуть на этот шарик», — написал Голованов. Он приложил фотографию, на которой коммунальный работник отмывает шар на Октябрьской площади. При этом Голованов вспомнил, что Екатеринбург называют городом бесов. Очевидцы сообщили о разрисованной площади утром 11 августа. На стенах были нарисованы цвета украинского флага и экстремистские фразы. Коммунальные работники быстро отмыли краску, а граждане обратились в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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