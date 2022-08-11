Подчиненный Соловьева призвал к расправе над екатеринбуржцем

Соратник телеведущего Владимира Соловьева журналист Роман Голованов раскритиковал вандалов из Екатеринбурга, изрисовавших площадь в городе в цвета Украины, и призвал к расправе над ними. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Черти разукрасили шарик на набережной Екатеринбурга в цвета Украины. Выловить негодяя и натянуть на этот шарик», — написал Голованов.
Он приложил фотографию, на которой коммунальный работник отмывает шар на Октябрьской площади. При этом Голованов вспомнил, что Екатеринбург называют городом бесов.
Очевидцы сообщили о разрисованной площади утром 11 августа. На стенах были нарисованы цвета украинского флага и экстремистские фразы. Коммунальные работники быстро отмыли краску, а граждане обратились в полицию.
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