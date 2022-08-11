Тюменские таксисты меняют работу из-за низких доходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские таксисты массово уходят из профессии, меняя сферу деятельности. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано падением доходов, из-за чего водители такси в Тюмени «фактически работают за бензин и еду».

«После того, как с российского рынка ушли крупные агрегаторы, большинство водителей такси стали сотрудничать с „Яндекс. Go“, где стоимость перевозок не меняется уже длительное время. А цены в магазинах — меняются. Сложилась такая ситуация, что большинство водителей такси в Тюмени начали работать фактически за бензин и еду. Поэтому многие стали менять сферу деятельности», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на фоне этой ситуации в Тюмени может резко вырасти стоимость услуг такси. «Сложившаяся ситуация в конечном счете скажется на кошельке пассажиров. Люди уходят из профессии. Агрегатору придется что-то делать, чтобы их вернуть. Самый простой и логичный выход — повысить тарифы. Тогда водители начнут возвращаться, а пассажиры — платить больше», — считает собеседник URA.RU.

В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени упали цены на такси. По мнению специалистов, это связано с падением спроса на услуги частных перевозчиков.