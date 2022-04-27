В Тюмени начали падать цены на такси

Водители такси снизили стоимость своих услуг на 10 — 15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Тюмени водители такси начали снижать цены из-за падения спроса на услуги частных перевозчиков. Об этом URA.RU сообщил сотрудник одного из тюменских автопарков. По его словам, таким образом водители пытаются вернуть клиентов, которые начали экономить на такси.

«Многие люди стали реже пользоваться услугами такси, предпочитая общественный транспорт. Так дешевле. Агрегаторы ценовую политику менять из-за этого пока не стали, а водители — частники, которые работают на себя, снизили стоимость перевозок приблизительно на 10 — 15%. В ценовом эквиваленте скидка не очень большая: 20 — 30 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что водители смогли изменить цены, в том числе, благодаря снижению стоимости на ГСМ. «Цены на газ упали почти на всех АГЗС. Бензин тоже немного подешевел. Это тоже играет свою роль», — добавил источник агентства, знакомый с ситуацией.

В адрес агрегатора такси «Яндекс.Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что услуги такси в Тюмени подорожали на 25%. Стоимость поездок выросла, в среднем, на 50 рублей.