Тюмень накрыло сильным дождем с грозами, и градом. Тюменцы делятся непогодой в социальных сетях.
«В Тюмени начался ливень. Также на улице сильный ветер, будьте аккуратны», — написал анонимный пользователь в группе «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив видео. «Нормально зарядил, ага» — добавил Шамиль Садыков в комментариях под постом.
На кадрах видеозаписей, которые присылают тюменцы в местные паблики, областную столицу накрыло сильным дождем и грозами. Кроме того, в некоторых частях города выпал град.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмень придут дожди с грозами. Помимо этого, по данным синоптиков, непогода сохранится до воскресенья. Кроме того, 12 августа ожидаются кратковременные дожди, град, грозы и в некоторых районах города — туман.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»