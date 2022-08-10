На Тюмень обрушились сильный ливень и град. Видео

11 августа 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

В Тюмень пришла непогода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Тюмень накрыло сильным дождем с грозами, и градом. Тюменцы делятся непогодой в социальных сетях. «В Тюмени начался ливень. Также на улице сильный ветер, будьте аккуратны», — написал анонимный пользователь в группе «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив видео. «Нормально зарядил, ага» — добавил Шамиль Садыков в комментариях под постом. На кадрах видеозаписей, которые присылают тюменцы в местные паблики, областную столицу накрыло сильным дождем и грозами. Кроме того, в некоторых частях города выпал град. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень придут дожди с грозами. Помимо этого, по данным синоптиков, непогода сохранится до воскресенья. Кроме того, 12 августа ожидаются кратковременные дожди, град, грозы и в некоторых районах города — туман.

Тюмень накрыло сильным дождем с грозами, и градом. Тюменцы делятся непогодой в социальных сетях. «В Тюмени начался ливень. Также на улице сильный ветер, будьте аккуратны», — написал анонимный пользователь в группе «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив видео. «Нормально зарядил, ага» — добавил Шамиль Садыков в комментариях под постом. На кадрах видеозаписей, которые присылают тюменцы в местные паблики, областную столицу накрыло сильным дождем и грозами. Кроме того, в некоторых частях города выпал град. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень придут дожди с грозами. Помимо этого, по данным синоптиков, непогода сохранится до воскресенья. Кроме того, 12 августа ожидаются кратковременные дожди, град, грозы и в некоторых районах города — туман.