Во власти Екатеринбурга бьются за миллионы на ремонты дорог

Говорят, Алексей Бубнов (слева) просит шефа назначить его кандидата Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вокруг освободившегося поста директора МКУ «Городское благоустройство» — основного оператора дорожных ремонтов в Екатеринбурге — развернулась аппаратная битва. По данным URA.RU, профильный вице-мэр Алексей Бубнов хочет сохранить контроль над учреждением, ведающим сотнями миллионов рублей. Но его кандидату нашлась альтернатива.

О том, что директор МКУ Павел Азанов, поработавший ровно год, уволился, URA.RU сообщило днем 11 августа. Тогда источник агентства выдвинул версию, что это решение является добровольным и связано с семейными обстоятельствами. Однако позднее другой собеседник во власти обратил внимание, что кадровой перестановке предшествовали проверки Счетной палаты, выявившие нарушения в работе «Городского благоустройства».

«На место уволившегося Азанова Бубнов продвигает своего человека. Но [мэру Алексею] Орлову предложили рассмотреть претендента, никак с Бубновым не связанного. Победителя Орлов объявит в ближайшее время», — не называя имен, поделился источник, наблюдающий интригу. При этом сам Бубнов в разговоре с URA.RU заявил, что кандидат якобы лишь один. «Фамилию до официального опубликования называть не буду» — оговорился он.