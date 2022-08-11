Силовики расследуют гибель рабочих в колодце у ТРК в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту гибели трех рабочих при производстве работ по очистке канализации вблизи ТРК «Алмаз». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело.

«Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка по факту гибели трех рабочих при производстве работ по очистке канализации вблизи ТРК „Алмаз“. На место происшествия выехал прокурора района Василий Казанчук для координации деятельности оперативных служб. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. В следственном управлении СКР по Челябинской области URA.RU заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления. », — добавили URA.RU в СКР по региону.

Ранее стало известно, что в Челябинске трое рабочих погибли при ремонте канализационного отстойника в Ленинском районе города вблизи ТРК «Алмаз». На поверхность погибших подняли сотрудники муниципальной службы спасения. Сейчас проводится контрольный осмотр отстойника.