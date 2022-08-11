Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили свои обещания

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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждений этой проблемы пройдет 26 августа Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия не выполнили обязательства, которые они взяли на себя для ратификации членства страны в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией», — заявил политик. Слова Чавушоглу приводит «Интерфакс».

Чавушоглу отметил, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы уже запланировано. Оно пройдет 26 августа.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Лидер страны считает, что эти страны «оказывают поддержку террористическим организациям», поэтому для одобрительного решения Турции они должны «прекратить поддержку террористов». До этого лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

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Швеция и Финляндия не выполнили обязательства, которые они взяли на себя для ратификации членства страны в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией», — заявил политик. Слова Чавушоглу приводит «Интерфакс». Чавушоглу отметил, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы уже запланировано. Оно пройдет 26 августа. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Лидер страны считает, что эти страны «оказывают поддержку террористическим организациям», поэтому для одобрительного решения Турции они должны «прекратить поддержку террористов». До этого лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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