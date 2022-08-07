Турция отказалась поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО

08 августа 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

В Турции хотят, чтобы сначала Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства перед Анкарой Фото: depositphotos.com новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Турция не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — сказал глава государства, передает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что вступление в альянс является не таким простым делом, как кажется, и меморандум, подписанный в Мадриде, был всего лишь приглашением. Он добавил, что если ситуация не изменится, Анкара не станет одобрять протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Турция изначально выступала против такого расширения Альянса, обвиняя Финляндию и Швецию в поддержке террористов, однако по итогам саммита НАТО в Мадриде Турция все-таки поддержала заявки этих стран. При этом еще в июле страны пообещали, что будут сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом.

Турция не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — сказал глава государства, передает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что вступление в альянс является не таким простым делом, как кажется, и меморандум, подписанный в Мадриде, был всего лишь приглашением. Он добавил, что если ситуация не изменится, Анкара не станет одобрять протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Турция изначально выступала против такого расширения Альянса, обвиняя Финляндию и Швецию в поддержке террористов, однако по итогам саммита НАТО в Мадриде Турция все-таки поддержала заявки этих стран. При этом еще в июле страны пообещали, что будут сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом.