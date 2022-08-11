Владислав Пинаев показал «ретротрамвай», который Екатеринбург подготовил для Нижнего Тагила к 300-летию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев показал «ретротрамвай», который Екатеринбург подготовил для Нижнего Тагила к 300-летию. Он поделился видео на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как и обещал, показываю, как первый „ретротрамвай“ сегодня вышел на обкатку в город. Вместе с сотрудниками „Уралтрансмаша“ и „Тагильского трамвая“ проехал несколько остановок. Знаете, очень комфортно, хорошо идет! Скоро все желающие смогут оценить этот экскурсионный транспорт», — написал Пинаев.

Екатеринбург подготовил для Нижнего Тагила два «ретротрамвая». Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш». Ради трамваев в свердловский город 12 августа приедут полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Делегация должна проехать по улицам города на трамвае, говорится на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Трамваи — экскурсионные. Их будут сдавать в аренду для выпускных, свадеб и любых мероприятий. Такой трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 метров, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек.