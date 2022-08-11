Небензя: миру грозит ядерная катастрофа из-за Киева

12 августа 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Небензя считает, что Киев ведет мир к ядерной катастрофе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Киева на ядерные объекты ведут мир к ядерной катастрофе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — сообщил он. «Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит», — констатировал дипломат. Он добавил, что радиационный фон на Запорожской АЭС пока в норме, но если удары ВС Украины продолжатся, то это вопрос времени. Ранее об этом говорил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, последствия обстрела Украиной запорожской АЭС, произошедшие 7 августа, могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Тем не менее, вечером 12 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует.

Атаки Киева на ядерные объекты ведут мир к ядерной катастрофе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — сообщил он. «Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит», — констатировал дипломат. Он добавил, что радиационный фон на Запорожской АЭС пока в норме, но если удары ВС Украины продолжатся, то это вопрос времени. Ранее об этом говорил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, последствия обстрела Украиной запорожской АЭС, произошедшие 7 августа, могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Тем не менее, вечером 12 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует.