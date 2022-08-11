11 августа 2022

Минюст США: власти Америки хотят рассекретить документы Трампа

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Власти США попросили суд рассекретить документы, касающиеся обыска в доме Трампа Фото:

Власти Америки попросили суд рассекретить документы экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд.

«Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — сказал Гарланд, передает РИА «Новости». Он добавил, что Министерство юстиций США запросило у суда добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск. Меррик Гарланд уточнил, что сейчас не может поделиться какой-либо другой информацией о причинах обыска.

Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone, передает ФАН. Обыск длился около девяти часов, были изъяты содержимое сейфа и несколько коробок с важными документами.

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Власти Америки попросили суд рассекретить документы экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд. «Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — сказал Гарланд, передает РИА «Новости». Он добавил, что Министерство юстиций США запросило у суда добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск. Меррик Гарланд уточнил, что сейчас не может поделиться какой-либо другой информацией о причинах обыска. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone, передает ФАН. Обыск длился около девяти часов, были изъяты содержимое сейфа и несколько коробок с важными документами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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