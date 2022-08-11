Минюст США: власти Америки хотят рассекретить документы Трампа 12 августа 2022 в 01:06 Размер текста - 17 + Власти США попросили суд рассекретить документы, касающиеся обыска в доме Трампа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Власти Америки попросили суд рассекретить документы экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд. «Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — сказал Гарланд, передает РИА «Новости». Он добавил, что Министерство юстиций США запросило у суда добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск. Меррик Гарланд уточнил, что сейчас не может поделиться какой-либо другой информацией о причинах обыска. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone, передает ФАН. Обыск длился около девяти часов, были изъяты содержимое сейфа и несколько коробок с важными документами. Власти Америки попросили суд рассекретить документы экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд. «Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — сказал Гарланд, передает РИА «Новости». Он добавил, что Министерство юстиций США запросило у суда добиться разрешения ознакомиться с ордером на обыск. Меррик Гарланд уточнил, что сейчас не может поделиться какой-либо другой информацией о причинах обыска. Обыски в поместье экс-лидера США прошли 8 августа. Сто агентов ФБР могли искать документы, которые Трамп взял из Белого дома после прихода к власти Джо Байдена, констатировали в Rolling Stone, передает ФАН. Обыск длился около девяти часов, были изъяты содержимое сейфа и несколько коробок с важными документами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям