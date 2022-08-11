На Украине доложили об утечке данных о секретных планах ВСУ

12 августа 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

В Киеве обвинили высокопоставленного военного в утечки информации о планах ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины начала расследование в отношение некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку Россия может скорректировать свои действия и использовать эту информацию против нас», — написала Маляр в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). По ее словам, теперь секретная информация известна известному изданию, не уточнив, о каком именно идет речь. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались бесуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

Служба безопасности Украины начала расследование в отношение некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку Россия может скорректировать свои действия и использовать эту информацию против нас», — написала Маляр в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). По ее словам, теперь секретная информация известна известному изданию, не уточнив, о каком именно идет речь. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались бесуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.