11 августа 2022
10 августа 2022

В Сургуте в День нефтяника выступит группа «Dabro»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Джаро & Ханза в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , зрители на концерте
Группа «Dabro» выступит 4 сентября в Сургуте Фото:

В Сургуте в День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в России 4 сентября, выступит рэп-группа «Dabro». Информация об этом анонсирована в программе праздничных мероприятий.

«21:00-22:00 — Выступление приглашенной группы «Dabro», — сообщается в программе. Кроме них, на праздник приглашены группы из Екатеринбурга и московская кавер-группа «Город Лето».

Музыкальный коллектив «Dabro» состоит из двух исполнителей — братьев Ивана и Михаила Засидкевичей. Группа исполняет композиции «Мне глаза ее нравятся», «Юность», «Услышит весь район» и другие.

Ранее URA.RU рассказало, что группа «Dabro» и певица Елка выступили на открытии форума «Утро». Молодежный форум прошел в Ханты-Мансийске.

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В Сургуте в День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в России 4 сентября, выступит рэп-группа «Dabro». Информация об этом анонсирована в программе праздничных мероприятий. «21:00-22:00 — Выступление приглашенной группы «Dabro», — сообщается в программе. Кроме них, на праздник приглашены группы из Екатеринбурга и московская кавер-группа «Город Лето». Музыкальный коллектив «Dabro» состоит из двух исполнителей — братьев Ивана и Михаила Засидкевичей. Группа исполняет композиции «Мне глаза ее нравятся», «Юность», «Услышит весь район» и другие. Ранее URA.RU рассказало, что группа «Dabro» и певица Елка выступили на открытии форума «Утро». Молодежный форум прошел в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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