В Сургуте в День нефтяника выступит группа «Dabro»

В Сургуте в День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в России 4 сентября, выступит рэп-группа «Dabro». Информация об этом анонсирована в программе праздничных мероприятий.
«21:00-22:00 — Выступление приглашенной группы «Dabro», — сообщается в программе. Кроме них, на праздник приглашены группы из Екатеринбурга и московская кавер-группа «Город Лето».
Музыкальный коллектив «Dabro» состоит из двух исполнителей — братьев Ивана и Михаила Засидкевичей. Группа исполняет композиции «Мне глаза ее нравятся», «Юность», «Услышит весь район» и другие.
Ранее URA.RU рассказало, что группа «Dabro» и певица Елка выступили на открытии форума «Утро». Молодежный форум прошел в Ханты-Мансийске.
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