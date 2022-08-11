Курганцы отреагировали на удорожание новой поликлиники

Поликлинику в Заозерном еще не открыли, объект подорожал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обсуждают в соцсетях ситуацию с поликлиникой в Заозерном, которую уже должны были построить, однако в августе она подорожала на 70 млн рублей. Своими соображениями на этот счет курганцы поделились в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Зато кетовскую школу уже сколько лет не могут выкупить? На сколько она уже подорожала, пока власть торгуется с собственником?», — комментирует пользователь соцсети. «Всего на 70 млн увеличили и, скорее всего, из-за подорожания медицинского оборудования», — пишет другой участник группы «Типичный Курган».

О том, что стоимость строительства детской поликлиники в микрорайоне Заозерный выросла, накануне сообщали курганские СМИ. С 242 млн рублей объект подорожал до 312 млн. Такая сумма сейчас прописана в контракте между московской компанией «Авиапромстрой» и управлением капитального строительства Курганской области. Цена в документе изменилась несколько дней назад.

Изначально озвученный властями срок сдачи поликлиники — июнь 2022 года, но объект до сих пор не сдан. Ранее глава региона Вадим Шумков писал в своем telegram-канале, что работы почти завершены. «Вывеску уже смонтировали. На фоне новостроек смотрится достойно. Впереди — благоустройство территории и обустройство кабинетов, чтобы маленьким пациентам и врачам было комфортно, установка современного оборудования», — сообщал он в посте.

URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать, в связи с чем произошло удорожание объекта социальной инфраструктуры. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в 12 микрорайоне Заозерного в Кургане на торги выставили земельные участки под коммерческую застройку. Общая площадь земли составляет почти 6 тысяч квадратных метров.