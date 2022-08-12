Сенатор Ромни: США застала врасплох реальная военная мощь России

США недооценили реальную силу Вооруженных сил РФ, считает Митт Ромни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Военная мощь России «застала врасплох» власти США. Такое мнение высказал американский сенатор Митт Ромни в письме министру обороны США Ллойду Остину.

«Бесчисленное количество неточных оценок явно показало, что Соединенные Штаты должны вкладывать гораздо больше ресурсов в понимание того, что собой представляет наша военная мощь в сравнении не только с российской, но и с китайской. США и их западные союзники были застигнуты врасплох реальной силой российских вооруженных сил», — передает RT текст письма Ромни.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса. Президент подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.