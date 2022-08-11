На челябинку, обманувшую туристов, завели уголовное дело

12 августа 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Предпринимательнице может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На предпринимательницу из Челябинска, которая с помощью «пирамиды» с продажей авиабилетов обманывала туристов, завели уголовное дело. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, ранее женщина уже была судима за мошенничество. «Под видом продажи авиабилетов, предпринимательница обманным путем похитила свыше 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Избирается мера пресечения», — сообщил источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД региона. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. Предпринимательница выстроила свою «пирамиду» на дешевых авиаперелетах. Она продавала туристам и отдыхающим билеты в любую точку страны и обратно всего за пять тысяч рублей. Доверчивые туристы, желая сэкономить, отдавали деньги, но после выясняли, что возвращаться домой им придется за свой счет.

На предпринимательницу из Челябинска, которая с помощью «пирамиды» с продажей авиабилетов обманывала туристов, завели уголовное дело. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, ранее женщина уже была судима за мошенничество. «Под видом продажи авиабилетов, предпринимательница обманным путем похитила свыше 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Избирается мера пресечения», — сообщил источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД региона. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. Предпринимательница выстроила свою «пирамиду» на дешевых авиаперелетах. Она продавала туристам и отдыхающим билеты в любую точку страны и обратно всего за пять тысяч рублей. Доверчивые туристы, желая сэкономить, отдавали деньги, но после выясняли, что возвращаться домой им придется за свой счет.