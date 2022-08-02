В X5 Group назвали сроки открытия в Перми «жестких дискаунтеров»

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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, корзина с продуктами, магазин, супермаркет, продукты питания
В новых магазинах обещают супернизкие цены Фото:

В Перми, Екатеринбурге и Челябинске появятся магазины сети «жестких дискаунтеров» «Чижик». Как сообщили в компании X5 Group, торговые точки откроются не позднее сентября.

«Торговая сеть в 2022 году планирует выход еще в три новых региона России. В третьем квартале „Чижик“ планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Также планируется открытие новых распределительных центров сети в Екатеринбурге и Москве», — говорится в сообщении на сайте компании.

X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Сеть работает в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях.

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В Перми, Екатеринбурге и Челябинске появятся магазины сети «жестких дискаунтеров» «Чижик». Как сообщили в компании X5 Group, торговые точки откроются не позднее сентября. «Торговая сеть в 2022 году планирует выход еще в три новых региона России. В третьем квартале „Чижик“ планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Также планируется открытие новых распределительных центров сети в Екатеринбурге и Москве», — говорится в сообщении на сайте компании. X5 Group заявляет, что ценовая политика сети «Чижик» предполагает более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Сеть работает в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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