Южане напали на екатеринбурженку, снимавшую их агрессию на видео

12 августа 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на поведение мигрантов из южных стран Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге женщина пожаловалась на мигранов из южных стран, которые вели себя агрессивно. По словам свердловчанки, мужчины громко ругались на проезжей части, а спустя время стали кидаться камнями, заметив видеосъемку. «Люди вели себя агрессивно в отношении водителя транспортного средства, я начала снимать на видео. Дойдя до метро, один из тех, кто участвовал в разборке, кинулся на меня. Вел себя агрессивно. В полиции сказали: „Раз он вас не ударил, значит нет смысла заводить дело“», — написала подписчица в описании к видео. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Там пообещали предоставить информацию в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало об инциденте с избиением женщин южанами. По сообщениям правоохранителей, подростки устроили конфликт с девушкой в автобусе и дергали ее за одежду. Испугавшись последствий, она позвонила маме и попросила встретить на остановке. Там подростки напали на женщин, сломав одной из них ногу. За потерпевших вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, призвав наказать виновных.

В Екатеринбурге женщина пожаловалась на мигранов из южных стран, которые вели себя агрессивно. По словам свердловчанки, мужчины громко ругались на проезжей части, а спустя время стали кидаться камнями, заметив видеосъемку. «Люди вели себя агрессивно в отношении водителя транспортного средства, я начала снимать на видео. Дойдя до метро, один из тех, кто участвовал в разборке, кинулся на меня. Вел себя агрессивно. В полиции сказали: „Раз он вас не ударил, значит нет смысла заводить дело“», — написала подписчица в описании к видео. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Там пообещали предоставить информацию в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало об инциденте с избиением женщин южанами. По сообщениям правоохранителей, подростки устроили конфликт с девушкой в автобусе и дергали ее за одежду. Испугавшись последствий, она позвонила маме и попросила встретить на остановке. Там подростки напали на женщин, сломав одной из них ногу. За потерпевших вступился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, призвав наказать виновных.