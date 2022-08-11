В Кургане при общем снижении цен проезд в автобусах дорожает

12 августа 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

За месяц услуги пассажирского транспорта в Кургане подорожали на 1,57% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в июле уровень инфляции снизился до 15,49%. При этом, несмотря на падение цен, услуги пассажирского транспорта подорожали более чем на полтора процента. Соответствующие данные опубликованы на сайте курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «Основные показатели инфляции. Курганская область. Июль 2022 — 15,49%. Снижение на 1,31%. <…> Стоимость услуг пассажирского транспорта поднялась до 20,95%. Рост цен составил 1,57%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции». Цены на медицинские услуги за месяц поднялись до 14,90%. Рост составил 0,27%. Зарубежный туризм стал дороже более чем на 4,5%. В июле показатель составил 81,24%. При этом почти на два процента подешевели санаторно-оздоровительные услуги. Из продовольственных продуктов резко подешевели яйца. В июле рост цен составил 1,59%. Это почти на 7% ниже, чем месяцем ранее. Сахар и плодовоовощная продукция уменьшились в цене более чем на 5%, чай, кофе и какао — на 2%. Из непродовольственной продукции снизилась стоимость на мебель. Снижение составило 6,5%. Рост на табачные изделия упал до 2,5%. Ранее сообщалось, что зарубежные поставщики помогли снизить цены на шины в Кургане. Это стало возможным благодаря увеличению поставок из стран Азии. Продукция заменила ушедшие из-за западных санкций бренды. На снижение инфляции также оказало влияние укрепление рубля и снижение потребительского спроса.

В Курганской области в июле уровень инфляции снизился до 15,49%. При этом, несмотря на падение цен, услуги пассажирского транспорта подорожали более чем на полтора процента. Соответствующие данные опубликованы на сайте курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. «Основные показатели инфляции. Курганская область. Июль 2022 — 15,49%. Снижение на 1,31%. <…> Стоимость услуг пассажирского транспорта поднялась до 20,95%. Рост цен составил 1,57%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции». Цены на медицинские услуги за месяц поднялись до 14,90%. Рост составил 0,27%. Зарубежный туризм стал дороже более чем на 4,5%. В июле показатель составил 81,24%. При этом почти на два процента подешевели санаторно-оздоровительные услуги. Из продовольственных продуктов резко подешевели яйца. В июле рост цен составил 1,59%. Это почти на 7% ниже, чем месяцем ранее. Сахар и плодовоовощная продукция уменьшились в цене более чем на 5%, чай, кофе и какао — на 2%. Из непродовольственной продукции снизилась стоимость на мебель. Снижение составило 6,5%. Рост на табачные изделия упал до 2,5%. Ранее сообщалось, что зарубежные поставщики помогли снизить цены на шины в Кургане. Это стало возможным благодаря увеличению поставок из стран Азии. Продукция заменила ушедшие из-за западных санкций бренды. На снижение инфляции также оказало влияние укрепление рубля и снижение потребительского спроса.