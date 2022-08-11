Отец Сергий отправил письмо сторонникам перед своим судом. Фото

12 августа 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Отец Сергий призвал сохранять порядок в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) написал письмо, в котором обратился к своим сторонникам и попросил в будущем не нарушать порядок в суде. Текст письма есть в распоряжении URA.RU. «Прошу вас услышать меня и стараться не нарушать порядок судебных заседаний. Не создавать конфликтных ситуаций, из-за которых получает выговоры служебный персонал, выполняющий возложенные на них обязанности», — написал отец Сергий. Он уточнил, что знает, насколько тепло и уважительно к нему относятся некоторые сторонники, поэтому выразил уверенность, что просьба будет услышана. Он понадеялся на понимание и призвал «быть, а не казаться». Адвокат Романова Павел Бабиков подтвердил URA.RU, что обращение действительно написано Сергием. Юрист уточнил, что конфликтов в суде еще не возникало, но экс-схиигумен решил предупредить сторонников заранее. Отца Сергия судят в Москве по уже второму уголовному делу — о возбуждении вражды среди религиозных групп. Ему грозит до шести лет лишения свободы в дополнение к уже вынесенному приговору за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. По этому делу ему назначили 3,5 года колонии. Фото: URA.RU

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) написал письмо, в котором обратился к своим сторонникам и попросил в будущем не нарушать порядок в суде. Текст письма есть в распоряжении URA.RU. «Прошу вас услышать меня и стараться не нарушать порядок судебных заседаний. Не создавать конфликтных ситуаций, из-за которых получает выговоры служебный персонал, выполняющий возложенные на них обязанности», — написал отец Сергий. Он уточнил, что знает, насколько тепло и уважительно к нему относятся некоторые сторонники, поэтому выразил уверенность, что просьба будет услышана. Он понадеялся на понимание и призвал «быть, а не казаться». Адвокат Романова Павел Бабиков подтвердил URA.RU, что обращение действительно написано Сергием. Юрист уточнил, что конфликтов в суде еще не возникало, но экс-схиигумен решил предупредить сторонников заранее. Отца Сергия судят в Москве по уже второму уголовному делу — о возбуждении вражды среди религиозных групп. Ему грозит до шести лет лишения свободы в дополнение к уже вынесенному приговору за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. По этому делу ему назначили 3,5 года колонии.