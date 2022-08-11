Власти ХМАО назвали города, оказавшиеся в опасности из-за пожаров

12 августа 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

В ХМАО восемь муниципалитетов были в опасности из-за пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО из-за тяжелой ситуации с лесными пожарами восемь муниципалитетов оказались под угрозой. Об этом рассказал первый заместитель руководителя департамента недропользования ХМАО Егор Збродов. «По восьми населенным пунктам были угрозы. Это Нягань, Щекурья, Анеева, Шайтанка, Верхние Нарыкары, Пальяново, Цингалы, Советский. Также было зафиксировано две угрозы объектам экономики», — сказал Збродов во время открытого заседания регионального штаба. Он добавил, что по предварительной информации, в шести из восьми случаев угрозы муниципалитетам возникали по вине человека, на данный момент точные причины устанавливают следственные органы. «В настоящий момент ситуация стабилизируется», — заключил Збродов. По словам Збродова, в следующем году будет проведена оценка пострадавших от пожаров участков леса. Каждый гектар погибших и вырубленных лесов будет восстановлен. Ранее URA.RU писало, что за два дня власти ХМАО обезопасили три деревни, которые могли сгореть. Об этом рассказал ответственный за тушение лесных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев.

В ХМАО из-за тяжелой ситуации с лесными пожарами восемь муниципалитетов оказались под угрозой. Об этом рассказал первый заместитель руководителя департамента недропользования ХМАО Егор Збродов. «По восьми населенным пунктам были угрозы. Это Нягань, Щекурья, Анеева, Шайтанка, Верхние Нарыкары, Пальяново, Цингалы, Советский. Также было зафиксировано две угрозы объектам экономики», — сказал Збродов во время открытого заседания регионального штаба. Он добавил, что по предварительной информации, в шести из восьми случаев угрозы муниципалитетам возникали по вине человека, на данный момент точные причины устанавливают следственные органы. «В настоящий момент ситуация стабилизируется», — заключил Збродов. По словам Збродова, в следующем году будет проведена оценка пострадавших от пожаров участков леса. Каждый гектар погибших и вырубленных лесов будет восстановлен. Ранее URA.RU писало, что за два дня власти ХМАО обезопасили три деревни, которые могли сгореть. Об этом рассказал ответственный за тушение лесных пожаров вице-губернатор Алексей Забозлаев.