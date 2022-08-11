11 августа 2022

В Кольцово готовится к посадке борт с министром Шойгу

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Визит министра Шойгу на Урал носит закрытый характер Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово готовится к посадке правительственный борт с министром обороны Сергеем Шойгу. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В данные минуты все ждут Шойгу, самолет с министром вот-вот должен приземлиться в Кольцово», — уточнил инсайдер. Информация соответствует и данным сервиса FlightRadar: борт специального летного отряда «Россия» Ту-214ПУ-СБУС уже подлетает к Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что генерал российской армии кроме Екатеринбурга посетит и местные оборонные заводы Нижнего Тагила. Также в его планах встреча со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово готовится к посадке правительственный борт с министром обороны Сергеем Шойгу. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В данные минуты все ждут Шойгу, самолет с министром вот-вот должен приземлиться в Кольцово», — уточнил инсайдер. Информация соответствует и данным сервиса FlightRadar: борт специального летного отряда «Россия» Ту-214ПУ-СБУС уже подлетает к Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что генерал российской армии кроме Екатеринбурга посетит и местные оборонные заводы Нижнего Тагила. Также в его планах встреча со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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