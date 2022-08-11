В Кольцово готовится к посадке борт с министром Шойгу

В екатеринбургском аэропорту Кольцово готовится к посадке правительственный борт с министром обороны Сергеем Шойгу. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В данные минуты все ждут Шойгу, самолет с министром вот-вот должен приземлиться в Кольцово», — уточнил инсайдер. Информация соответствует и данным сервиса FlightRadar: борт специального летного отряда «Россия» Ту-214ПУ-СБУС уже подлетает к Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Свердловскую область. Формат его визита будет закрытым, однако известно, что генерал российской армии кроме Екатеринбурга посетит и местные оборонные заводы Нижнего Тагила. Также в его планах встреча со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
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